Willem II vestigt hoop in Groningen op superieure Sol

Willem II moet het vrijdagavond bij de uitwedstrijd tegen FC Groningen mogelijk zonder Freek Heerkens stellen. De rechtsback miste donderdag de laatste training wegend de enkelblessure die hij maandag bij de training opliep. Ben Rienstra ontbrak eveneens, wegens persoonlijke omstandigheden.



Bij het laatste trainingspartijtje nam Elmo Lieftink op het middenveld zijn plaats in. Trainer Erwin van de Looi kon niet zeggen of Rienstra er in Groningen wel bij is. Fernando Lewis is de mogelijke vervanger van Heerkens. De van AZ overgekomen verdediger deed het in de voorbereiding uitstekend, maar raakte na zwakke wedstrijden tegen Feyenoord en ADO Den Haag het spoor bijster. Voor trainer Erwin van de Looi was dat reden om Lewis even in de luwte te zetten. In het oefenduel met Club Brugge speelde hij de tweede helft mee en deed dat bevredigend.



Opstelling Willem II: Branderhorst; Lewis, Lachman, Peters, Van der Linden, Tsimikas; Haye, Chirivella, Lieftink; Azzaoui, Sol.