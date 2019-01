Willem II weigert miljoenenbod Dinamo Kiev, Sol morgen weer op trainingsveld

De verwachting was dat Sol morgen of woensdag naar Kiev af zou reizen. Hij bereikte zelf een akkoord voor vijf jaar met de Oekraïense club. Sol betreurt het in een eerste reactie dat Willem II geen medewerking wil verlenen. ,,Het was een geweldige deal voor mij en mijn familie om onze toekomst veilig te stellen", aldus de Spanjaard.