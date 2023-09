Willem II zet trainer Reinier Robbemond op straat na tegenvallende resultaten

Willem II heeft dit seizoen de ambitie om te promoveren naar de eredivisie, maar beleefde een uiterst teleurstellende start van het nieuwe seizoen. De Tilburgers hebben na vier speelronden pas één overwinning geboekt en staan met vijf punten op de vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen seizoen eindigde Willem II als vierde, maar greep het in de play-offs tegen VVV-Venlo naast een terugkeer naar het hoogste niveau.

De Tilburgers hebben te weinig vertrouwen in een ommekeer. ,,Reinier heeft in een sportief zwaar jaar de verantwoordelijkheid genomen en afgelopen seizoen veel punten behaald met Willem II. Het doel voor dit seizoen was terug te keren naar het DNA van de club, 1-4-3-3 en attractief voetbal. Helaas zien we geen sportieve verbetering en hebben we besloten dat onze wegen scheiden’’, vertelt technisch directeur Teun Jacobs op de clubwebsite.