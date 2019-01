Willem II zonder Sol langs NAC

Willem II kwam in het uitverkochte stadion goed uit de startblokken en kreeg na elf minuten de eerste goede kans. Een inzet van Aras Özbiliz werd door NAC-doelman Benjamin van Leer net net over de lat gewerkt. In de 23ste minuut was het wel raak. De bal belandde na een corner voor de voeten van Pol Llonch, die vanaf rand zestienmeter snoeihard uithaalde. Omdat de kruin van verdediger Menno Koch er nog aan zat, was Van Leer kansloos: 1-0. Het overwicht dat de Tilburgers ook de rest van de eerste helft hadden – mede dankzij sterk spel van debutant Renato Tapia en goed afjagen van Daniel Crowley - wisten ze niet uit te drukken in meer doelpunten.