Willem van Hanegem is liever een bromsnor dan allemansvriend: 'Mensen moeten niet denken dat ik geniet als Ajax ondersteboven wordt gespeeld’

FC Groningen kan na maand vol nederlagen weer eens juichen in Dordrecht

FC Groningen weet na ruim een maand weer wat winnen is. Aan de Krommedijk was de ploeg van Frank Wormuth een maatje te groot voor FC Dordrecht. Neraysho Kasanwirjo (twee goals) en Ricardo Pepi drukten het Groningse veldoverwicht uit in de score: 0-3.

19 oktober