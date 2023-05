Willem van Hanegem met boodschap voor Feyenoorders: ‘Het gaat echt niet meer fout hoor’

De Kromme snapt die reflex wel, aangezien na het succesvolle eerste jaar van Slot (De finale van de Conference League werd behaald in Slot zijn eerste seizoen red.) wilde hij het jaar erna nog succesvoller zijn en dat dacht hij te behalen met iets meer zekerheid in het elftal. Dit elftal is wel een enorm team en daar schuilt ook een grote kracht in, volgens van Hanegem.

Bekerfinale

De bekerfinale van afgelopen weekeinde komt ook nog aan bod, al had dat volgens Van Hanegem niet gehoeven. Een verschrikkelijke wedstrijd. Hij heeft nooit zo’n wedstrijd gespeeld: ,,Wij speelden weleens harde wedstrijden, maar zoals dit heb ik het nooit gespeeld of gezien’’. In zijn tijd als trainer keurde de oud-trainer van onder meer Feyenoord en AZ dit gedrag ook ten zeerste af. ,,Dat mag je navragen, maar ik had altijd de afspraak, bij duiken of mekkeren of vragen om een kaart krijg je 500 gulden boete’’. Een van de spelers die dan zeker zo’n boete had gekregen afgelopen zondag was Davy Klaassen. Volgens van Hanegem is dat een heel lieve jongen. ,,Maar die heeft zich op de een of andere manier nu zo laten opfokken, dat sloeg helemaal nergens meer op’’.