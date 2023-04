Willem van Hanegem noemt opvolger van Arne Slot bij Feyenoord: ‘Sipke Hulshoff is heel belangrijk’

Mocht Arne Slot vertrekken komende zomer, of wellicht het jaar daarna, dan heeft Willem van Hanegem het idee dat zijn ideale opvolger al rondloopt in de Kuip. In de nieuwe aflevering van de AD Willem & Wessel podcast legt hij uit dat volgens hem assistent-coach Sipke Hulshoff een van de drijvende krachten is achter het huidige succes.

,,Hij is heel belangrijk in heel veel van wat er nu allemaal zo goed gaat bij Feyenoord. Dus waarom zou je dat veranderen als Slot vertrekt en niet gewoon hem de kans geven?” Zo denkt Van Hanegem dat Hulshoff een prima vervanger zou zijn voor Slot, wanneer die gaat. Niet in de laatste plaats omdat de spelers hem ook waarderen. ,,De spelers zijn uiteindelijk het belangrijkste, als zij het niet zien zitten in een trainer gaat hij uiteindelijk weg, kijk maar naar Alfred Schreuder bij Ajax.”

De aanstaande bekerfinale werd ook besproken. Willem van Hanegem is bang voor een teleurstellende wedstrijd. ,,Vorige week was het toch ook niet al te veel? En nu wordt het weer zo opgeklopt alsof het een hele bijzondere wedstrijd gaat worden, maar meestal vallen die finales toch wel erg tegen hoor.”

Bij Ajax zijn ze blij dat Edson Álvarez weer terug is, alhoewel dat volgens Van Hanegem nu niet direct een wereld van verschil zal gaan maken. ,,Hij is wel belangrijk voor het team want hij gaat voorop in de strijd, maar ik vind het helemaal geen bijzondere speler hoor.” Willem van Hanegem, die zelf vier bekers won (2 als speler en 2 als trainer, red.), vindt Álvarez altijd meer opvallen door te proberen tegenstanders ondersteboven te kegelen dan door goed te voetballen. Een duidelijke favoriet kan Van Hanegem echter niet benoemen voor de bekerfinale. ,,Want nu zou PSV ineens weer een geweldige ploeg zijn? Nou, dat is al weken niet zo hoor...’’

Willem van Hanegem en Wessel Penning.

De panna van Touzani deed Willem van Hanegem denken aan de keer dat Diego Maradona een bodyguard achteloos verschalkte in een kleedkamer. Volgens Van Hanegem gaf Koning Willem-Alexander de Rotterdamse straatvoetballer, een geweldige kerel volgens de Kromme, wel heel veel ruimte voor zijn panna…

Wessel Penning had gezien dat de hele stad de blijdschap van het aanstaande kampioenschap alvast aan het koninklijke gezin had laten zien. Met de sjaal die Koningin Maxima om deed als hoogtepunt. Volgens Van Hanegem speelt Feyenoord dan ook een enorme rol in de trots die Rotterdammers op hun stad ervaren. ,,Die mensen zijn allemaal heel erg trots op de stad, en daar is Feyenoord een belangrijk ding in, de blijdschap van die mensen is gewoon het allermooiste wat er is.” Het kampioenschap komt er nu echt aan. En dat feest? Daar kijken ze bij de Willem & Wessel podcast enorm uit…