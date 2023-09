Willem van Hanegem over Ajax: ‘Bizar dat je zo'n ventje uit Duitsland alle macht geeft’

Louis van Gaal beweerde begin deze week dat de WK-zege van Argentinië vooropgezet spel was . ,,Dat slaat nergens op’’, aldus Van Hanegem. ,,En als hij zeker had geweten dat het zo was, dan stap je van het veld af. Dan zeg je: dit valt niet te winnen. Maar van Oranje leek het toch ook helemaal nergens op? Wij kropen allemaal in onze schulp, dan moet je er zelf ook een paar een kegel geven.’’

De oud-middenvelder heeft gisteren genoten van het optreden van Denzel Dumfries in Oranje. ,,Ik zou hem altijd opstellen. Het is gewoon een heel goede kracht. Ook al is hij niet goed, werkt hij zich altijd drie slagen in de rondte. En die kleine vond ik ook goed’’, doelt Van Hanegem op Xavi Simons. ,,Vorig jaar vond ik hem een beetje een huilebalk, maar nu is hij een stuk beter geworden.’’