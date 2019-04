Wim Rijsbergen bondscoach van Salomonseilanden

'Geweldig avontuur'Het is weer eens wat anders dan FC Volendam, NAC of FC Groningen, clubs die hij ooit trainde. Wim Rijsbergen, oud-Feyenoorder en goed voor 28 interlands voor Oranje, wordt bondscoach van de Salomonseilanden. Vanochtend is in de Kuip de officiële presentatie. ,,Man, dit is toch een geweldig avontuur?”

Door Dennis van Bergen



Wim Rijsbergen (67) is niet vies van een reisje op zijn tijd. Hij was trainer in Chili, in Mexico, in Trinidad en Tobago. En ook in Indonesië en Saudi-Arabië plantte hij zijn noppen in het gras. Maar de Salomonseilanden? Nee, daar is hij nog nooit geweest. Deze maand komt er verandering in. De vroegere verdediger van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal gaat er voor drie maanden aan de slag als bondscoach. ,,Het niveau? Geen idee. We gaan het beleven. Man, dit is toch een geweldig avontuur?”

Quote Ik ben vooral benieuwd naar wat die jongens kunnen wanneer ze op dat veld staan. Wim Rijsbergen Het werk van Rijsbergen op de eilandengroep in de Grote Oceaan (ten noordoosten van Australië) behelst drie maanden. Voornaamste doel: het winnen van de Pacific Games, die van 7 tot en met 20 juli worden gehouden op Samoa. ,,Prachtig vakantiewerk”, stelt de Leidenaar. ,,Toen ik gebeld werd, was ik meteen enthousiast. De Salomonseilanden, man. De naam kende ik nog van mijn Aardrijkskunde-lessen van vroeger. Een immens domein van rieten rokjes en van kannibalen, weet ik nog. Nou, die plek wil ik weleens leren kennen. En wie weet ontdek ik er wel de Lionel Messi van de Salomonseilanden, joh. Het is in elk geval het speuren waard. In dat geval beloof ik dat ik hem meteen op het vliegtuig mee terugneem naar Nederland.”

De Pacific Games gelden als de Olympische Spelen van de Pacific, met duizenden deelnemende sporters, 28 verschillende sporten en deelnemers uit 22 eilandstaten. Een daarvan is Tuvalu, het eiland waarvan Foppe de Haan nog een tijdje bondscoach is geweest. De Fries ervoer dat een wedstrijdvoorbereiding in dat deel van Oceanië er wat anders aan toe gaat dan in Nederland. In plaats van aan een bord spaghetti, zaten spelers tot kort voor de aftrap nog aan de wateroever om vis te vangen.

Pacific Games

Hoe dat op de Salomonseilanden is? Rijsbergen heeft niet de illusie dat ze er al compleet bij zijn wat betreft doorwrochte data-analyses en feilloos uitgedachte looplijnen. ,,En wat geeft het?”, schampert de Leidenaar. ,,In Luxemburg zaten voetballers voorheen ook uren in de mijnen, voordat ze het veld op gingen. Ik ben vooral benieuwd naar wat die jongens kunnen wanneer ze op dat veld staan. De afgelopen dagen heb ik al wat beelden gezien. Ziet er niet eens onaardig uit allemaal.”

De uitslagen evenmin. Afgelopen maand werd Vanuatu nog met 3-1 aan de kant gezet in eigen huis. Een paar dagen later leverde de traditioneel lastige uitwedstrijd bij Chinees Taipei een 0-1 overwinning op voor de Salomonseilanden. Naar verluidt zit er nog rek in die prestaties. Rijsbergen heeft immers de luxe dat hij een selectie kan maken uit de grootste talenten van zes grote eilanden, die onder de eilandengroep vallen. Te weten: Choiseul, Santa Isabel, Malaita, New Georgia, Guadalcanal en Makira.

Rijsbergen, die zich met de eilandengroep gedeeltelijk in Nederland voorbereidt, is overigens niet de enige Nederlandse coach die actief is op die Pacific Games. Ook een vrouwelijke collega hoopt er voor de prijzen te gaan. Haar naam: Judith Kuipers, in het verleden actief voor eredivisieclub VV Alkmaar. Zij coacht de Cook Eilanden.