Wim Suurbier op 75-jarige leeftijd overleden

Door Daniël Dwarswaard



De uitgever zag het helemaal zitten: een biografie van Wim Suurbier. Er viel genoeg te vertellen. Over zijn successen natuurlijk, Suurbier was rechtsback in het legendarische Ajax van de jaren zeventig dat drie keer op rij de Europacup 1 won. Suurbier heeft ook nog eens de verloren WK-finales van 1974 en 1978 gespeeld met Oranje, de laatste als invaller. En dan was er nog die losbandige levensstijl van de vrolijke Suurbier die in het café net zo fanatiek was op het veld. Maar er was óók zijn tragische zoektocht naar zakelijk geluk, de geldproblemen, de sores.

De uitgever had alleen één probleem: de hoofdpersoon zelf zag een boek over zijn leven helemaal niet zitten. Want Wim Suurbier had misschien wel genoeg te vertellen, hij had geen zin om anderen af te vallen in zijn boek. Om met kluitjes modder te gooien. Het is symbolisch voor wie Suurbier was: een mens zonder vijanden, een goedlachse allemansvriend. Een lolbroek, maar wél een die ook tobde. Zijn rijke voetbalcarrière sloot hij bankroet af.

Volledig scherm 1967: Wim Suurbier (links) kijkt met onder anderen Klaas Nuninga naar de biljartende Johan Cruijff. © anp

René van der Gijp

Suurbier speelde bijna 400 wedstrijden voor Ajax, als loyale verdediger. Een sprintbom zo snel denderend over de rechterflank. De ideale rechtsachter voor het ‘totaalvoetbal’ dat onder Rinus Michels werd geïntroduceerd bij Ajax en het Nederlands elftal. De in Eindhoven geboren Suurbier speelde daarna nog in Duitsland bij Schalke 04, in Frankrijk bij Metz en in de nadagen van zijn loopbaan even in Hongkong en bij verschillende clubs in de Verenigde Staten. Toen de competitie daar stillag, voetbalde Suurbier op huurbasis nog voor Sparta.

Volledig scherm Wim Suurbier in duel met Gerd Müller in de WK-finale van 1974. © GPD Vermaakt kan zijn toenmalige ploeggenoot René van der Gijp bij Sparta, die door Suurbier onder de hoede werd genomen, vertellen over hun strapatsen en avonturen. Vooral die ene anekdote werd een klassieker. Na een avondje doorzakken reed Suurbier naar huis met Van der Gijp op de bijrijdersstoel. Toen het duo in een politiefuik reed, klommen ze pijlsnel op de achterbank. Met een stalen gezicht verkondigden ze dat hun denkbeeldige chauffeur op de vlucht was geslagen. De agenten van dienst geloofden het duo en brachten de twee aangeschoten profvoetballers zelfs netjes naar huis.



Suurbier noemde zichzelf ooit ‘als voetballer niet veel bijzonders’. Maar hij speelde de grootste spelers uit de wedstrijd. Het was niet voor niets dat de vedettes van Ajax en Oranje graag met hem op het veld stonden. Hij kreeg waardering van alle kanten, maar in het bijzonder van Piet Keizer met wie hij een speciale band had. Suurbier was keihard als het moest, maar niet een verdediger die kickte op harde overtredingen. ,,Ik erken altijd meteen schuld en steek mijn hand op naar de scheidsrechter om dat duidelijk te maken. Maar het móét nu eenmaal: het gaat om veel geld, je kunt niet zomaar iemand even een doelpunt laten maken. Ik zou niet iemand kunnen schoppen of slaan als de bal er niet is. Dat vind ik minderwaardig.’’

Suurbier stond sowieso bekend om zijn eerlijke, oprechte karakter. Hij speelde geen spelletjes, was een tikkeltje naïef waardoor hij na mislukte zakelijke avonturen berooid achter bleef. Na zijn voetballoopbaan werd Suurbier trainer in de Verenigde Staten. Later was hij bij Heerenveen nog assistent van hoofdtrainer Foppe de Haan. Dat huwelijk hield niet lang stand omdat het niet boterde tussen die twee.



De laatste jaren van zijn leven liet Suurbier zich niet meer vaak in het openbaar zien. Hij had geen behoefte aan publiciteit en geen zin om terug te blikken op zijn loopbaan. Precies zoals hij dus eerder vriendelijk bedankte voor een boek waarin hij de hoofdpersoon was. Op 25 april werd Suurbier getroffen door een hersenbloeding. Hij vocht weken voor zijn leven, maar overleed op 12 juli.



Bekijk hieronder het fragment van Ziggo Sport, waarin het overlijden van Wim Suurbier bekend wordt gemaakt.