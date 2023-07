Winston Bogarde jaar na Ajax-exit aan de slag als assistent van Patrick Kluivert

Voetbalpod­cast | ‘Bod op Lutsharel Geertruida is een fractie van wat Feyenoord wil’

De topclubs in Nederland hebben nog niet veel spelers binnengehaald. Maar in het Midden-Oosten en Engeland draait de transfermarkt op volle toeren. In deze zomereditie van de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka het voetbalnieuws, de zoektocht naar een nieuwe trainer van Sparta en de trainerstransfer van Dick Schreuder.