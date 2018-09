Wisseling van de wacht is een feit: Sneijder gaat, De Jong komt

Acht minuten na rust was daar dan zijn laatste echte wapenfeit. Met een splijtende pas stuurde hij Ruud Vormer alleen richting het doel van Peru. De bal van Wesley Sneijder had iets weg van de bal op Arjen Robben tijdens de finale van het WK 2010. Vormer rondde het voorbereidende werk van Sneijder niet af, maar voor de kleine middenvelder was het mooi dat hij in zijn 134ste en allerlaatste optreden in Oranje nog eenmaal iets van pure klasse kon etaleren.

Door Mikos Gouka



Een uitzwaaiwedstrijd, maar wel een echte wedstrijd. Dat was de wens van Sneijder. Met Peru kreeg de speler van Al-Gharafa in elk geval een tegenstander die niet was gekomen om te figureren. Pedro Aquino en Yoshimar Yotun vlogen er vanaf de start met volle kracht in op het middenveld.



Sneijder had ook voor rust één moment van klasse. Het was maar een pasje op het middenveld en de aanval strandde niet veel verder al, maar de manier waarop hij even wachtte en vervolgens tussen twee tegenstanders door Ruud Vormer was, het zag er fraai uit. Oranje kon voor rust weinig doordrukken in aanvallend opzicht. En omdat Aquino van Club Leon al vroeg in de wedstrijd koppend voor 0-1 had gezorgd, hield Peru de vesting nog meer gesloten dan normaal.



Na de pauze met Frenkie de Jong en Davy Pröpper in de ploeg, kwam Oranje meer aan aanvallen toe. Vlak voor de geplande wissel van Sneijder, dekte Frenkie de Jong vol lef diep door op het middenveld van de Zuid-Amerikanen. De prima debuterende Ajacied veroverde de bal en bood Memphis Depay een niet te missen kans: 1-1.



Ryan Babel hoefde niet langer alleen de hele linkerflank te bestrijken en de frisse invaller Quincy Promes sloot voortdurend aan achter spits Memphis Depay. Een actie van Promes leidde de 2-1 in. Weggestuurd door Depay zag hij zijn schot geblokt worden, maar Depay was attent en zette Oranje op voorsprong.