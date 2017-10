WK-escapes: Henry's Hand, de lotende schooljongen en het verborgen mesje

Het Nederlands elftal heeft komende weken een wondertje nodig om de kans op deelname aan het WK 2018 in leven te houden. Er is hoop, want de mondiale kwalificatiegeschiedenis leert dat er wel gekkere ontsnappingsverhalen zijn geweest. Van lootjes trekken, via late ontknopingen en bizarre incidenten, naar vuil spel en zelfs een oorlog: een greep uit de meest opmerkelijke Houdini-acts die tot WK-kwalificatie leidden.

Door Dolf van Aert

Zelden zal cabaretier Freek de Jonge zó de lachers op zijn hand hebben gekregen, terwijl hij helemaal geen grap vertelde. Op 21 december 1983 trad hij op, een show die live werd uitgezonden op televisie, maar backstage had de komiek een televisie staan. Hij wilde Spanje - Malta volgen en zijn publiek daarvan op de hoogte houden. De uitkomst van die kwalificatiewedstrijd was namelijk bepalend voor plaatsing van Nederland voor het EK 1984. Alleen als Spanje met elf goals verschil zou winnen, zouden zij - en niet Oranje - mogen afreizen.

Om het bericht dat Malta met 0-1 voor was gekomen, werd gegrinnikt. Dat kon helemaal niet. Om de melding dat Spanje toch op 2-1 was gekomen, werd al wat harder gelachen. Men vermoedde dat De Jonge aan het toewerken was naar een onwaarschijnlijke slotgrap. Dus toen hij eenmaal vertelde dat het inderdaad 12-1 was geworden, zag iedereen blauw van het lachen. Maar De Jonge was bloedserieus. Spanje was ontsnapt, Nederland was de sigaar.

Het ging destijds om een EK-ontsnapping die Nederland de nek omdraaide, komende week heeft de ploeg van Dick Advocaat zelf zo'n wondertje nodig om uitzicht op het WK te blijven houden. Maar ook de wegen richting de mondiale eindtoernooien hebben in de loop der jaren laten zien meer dan genoeg krankzinnige escapes te kunnen herbergen. Een overzicht.

Italiaanse schooljongen nekt Spanje

Voor het WK van 1954 in Zwitserland moest Spanje - in 1950 nog vierde van de wereld - zich via een dubbele confrontatie met het bepaald niet indrukwekkende Turkije zien te plaatsen. Dat leek op voorhand een eitje, het heenduel in eigen land werd dan ook simpel met 4-1 gewonnen. In Istanboel werd het echter 1-0 voor de Turken en omdat het doelsaldo destijds nog niet beslissend was, kwam het tot een beslissingsduel.

Die wedstrijd werd in Rome gespeeld, na 120 minuten stond het daar verrassend genoeg 2-2. En omdat in de internationale regels nog niets stond vermeld over strafschoppen, golden goals of doelsaldo, moest er geloot worden. Het lot van beide landen werd - letterlijk - in handen gelegd van Luigi Franco Gemma. De 14-jarige schooljongen kreeg een blinddoek om en moest uit een bak met twee lootjes het gelukkige land trekken. Kleine Luigi greep het briefje met de naam van Turkije, de Spanjaarden daarmee verbijsterd achterlatend.

El Salvador ontketent 'Voetbaloorlog'

El Salvador debuteerde in 1970 in Mexico op het wereldkampioenschap, maar de manier waarop was bloedstollend en leidde zelfs tot een heuse oorlog. In de halve finale van de kwalificatiereeks verloor het op bezoek bij Honduras, maar thuis werd er gewonnen. De beslissingswedstrijd in Mexico mondde uit in een verlenging, El Salvador won in extremis met 3-2. Naar aanleiding van het omstreden tweeluik ontstond er een dagenlange oorlog tussen beide landen, bekend als de 'Voetbaloorlog', waarbij uiteindelijk meer dan tweeduizend mensen het leven lieten.

Maar daarmee was El Salvador er nog niet, want in de finale wachtte Haïti. Dit keer won het land de uitwedstrijd, maar ging het in eigen huis vervolgens dik onderuit. Ook in dit tweeluik moest verlenging de beslissing brengen, en ook dit keer toonde El Salvador zich daarin de koelbloedigste.

Arbitrale misser en Belgische wraak

Het WK van 1974 staat voor het Nederlandse voetbal bekend als een van de meest iconische eindtoernooien én uiteindelijk een van de grootste voetbaltrauma's ooit. Maar het had niet veel gescheeld of Nederland was niet eens aanwezig geweest in West-Duitsland. Op 18 november 1973 moesten Oranje en België - beide landen hadden elf punten, Nederland een veel beter doelsaldo - in de laatste kwalificatiewedstrijd in Amsterdam uitmaken wie zich zou plaatsen.

Dat werd Oranje, door een klein wonder. Zo'n zes minuten voor tijd werd een Belgische vrije trap plotseling achter de verdediging gelegd, waarna Jan Verheyen de 0-1 maakte. Die treffer werd door scheidsrechter Pavel Kazakov echter afgekeurd wegens buitenspel, wat later volkomen onterecht bleek. De 0-0 eindstand was genoeg voor plaatsing. Oranje kroop door het oog van de naald, reisde af naar West-Duitsland, veroverde de wereld met het Totaalvoetbal van Rinus Michels, al verloor het de finale van het thuisland. Maar met een oplettende scheids was dit alles nooit gebeurd.

De wraak van België kwam overigens twaalf jaar later. Nadat Oranje in België met 1-0 onderuit was gegaan in de heenwedstrijd van de beslissende play-off voor het WK 1986, nam het in eigen huis een 2-0 voorsprong. Dat zou genoeg zijn, maar Georges Grün zorgde vijf minuten voor tijd voor de uitschakeling van Oranje (zie video).

Chileens theaterstuk

Gaat u voor het volgende verhaal even goed zitten, want het is nogal wat. In 1989 speelde Brazilië thuis tegen Chili de laatste kwalificatiepot voor het eindtoernooi van 1990. Het gastland had aan een punt genoeg, de bezoekers moesten winnen: slechts één van de twee landen zou naar het WK in Italië mogen afreizen. En door een krankzinnig incident leek dat verrassend genoeg Chili te gaan worden.

Dat zit zo. Twintig minuten voor tijd leek er bij een 1-0 voorsprong geen vuiltje aan de lucht voor de Brazilianen. Totdat een vuurpijl uit het thuisvak werd afgevuurd en de Chileense keeper Roberto Rojas bloedend ter aarde stortte: de pijl zou hem geraakt hebben. De Chilenen stapten van het veld, de wedstrijd werd gestaakt en Brazilië kreeg een reglementaire nederlaag aan de broek: geen WK voor de vijfvoudig wereldkampioen.

Tot er een dag later foto's opdoken waarop duidelijk te zien was dat Rojas helemaal niet werd geraakt door de vuurpijl, die landde namelijk meters verderop. En dat was op de tv-beelden niet duidelijk. Het wordt echter nog gekker: het bloed van Rojas vloeide omdat hij zichzelf in de consternatie expres had verwond met een in zijn handschoen verstopt scheermesje, als onderdeel van een vooropgezet plan om Brazilië te foppen... De reglementaire nederlaag werd aan Chili gegeven, Brazilië mocht alsnog naar het WK, terwijl Chili thuis bleef en ook vast werd gediskwalificeerd voor het eindtoernooi van 1994.

Handsbal Henry

Het meest recente wondertje waardoor een grootmacht zich ternauwernood plaatste voor het WK, dateert van november 2009. In de play-offs streden Frankrijk en Ierland om een ticket voor het toernooi in Zuid-Afrika. Na de 0-1 zege in Dublin zat de ploeg van Raymond Domenech op rozen. Maar in Parijs kregen de Fransen het nog behoorlijk benauwd.