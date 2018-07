WK-gangers Dolberg en Tagliafico terug bij Ajax

Ajax speelt morgenavond in het Olympisch Stadion een oefenwedstrijd tegen Anderlecht. Een dag later vertrekt de Amsterdamse selectie naar Engeland voor het tweede trainingskamp in het voorseizoen.



In Engeland speelt Ajax op 19 juli twee oefenwedstrijden, tegen Wolverhampton Wanderers en Walsall FC. Dat tweeluik is de laatste test voor het eerste duel met Sturm Graz op 25 juli in de Johan Cruijff Arena in de tweede voorronde van de Champions League.