WK-loting koppelt Oranje Leeuwinnen aan titelverdediger Verenigde Staten, ook Vietnam in poule

De Oranje Leeuwinnen treffen volgend jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase. De ploeg van bondscoach Andries Jonker zat bij de loting in pot 2 en werd bij de viervoudig wereldkampioen ingedeeld in poule E, wat betekent dat de Nederlandse voetbalsters al hun groepswedstrijden in Nieuw-Zeeland spelen.

Nederland tegen de Verenigde Staten betekent een herhaling van de WK-finale van 2019. Toen verloren de ‘Leeuwinnen’ met 2-0 van de Amerikaanse voetbalsters. Beide ploegen troffen elkaar vorig jaar ook in de kwartfinales van de Olympische Spelen. Nederland, toen nog onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman, verloor in Yokohama via strafschoppen van de nummer 1 van de wereldranglijst.



Uit pot 3 kwam WK-debutant Vietnam als tegenstander. Het is nog niet bekend welk land uit pot 4 de groep completeert. De winnaar van Thailand tegen Kameroen neemt het vlak voor het WK op tegen Portugal. De winnaar mag zich bij Nederland, Verenigde Staten en Vietnam voegen.

Het WK begint op 20 juli in Auckland, de finale is op 20 augustus in Sydney. De wedstrijden in de groepen A, C, E en G worden in de Nieuw-Zeelandse steden Auckland, Dunedin, Wellington en Hamilton gespeeld. In Australië huisvesten Sydney, Brisbane, Perth en Adelaide de wedstrijden in de poules B, D, F en H. Nederland werkt al haar groepswedstrijden dus af in Nieuw-Zeeland.

De Nederlandse voetbalsters hadden nogal wat moeite om zich te plaatsen voor hun derde WK op rij. Na het teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer in Engeland, waar Oranje als titelverdediger in de kwartfinales bleef steken, besloot de KNVB om bondscoach Mark Parsons te ontslaan. Met zijn opvolger Jonker op de bank won Oranje pas diep in de blessuretijd de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland met 1-0. Daardoor ontliepen de ‘Leeuwinnen’ de play-offs en kwalificeerden ze zich als groepswinnaar voor het WK 2023.

Jonker was in Auckland aanwezig bij de loting. De bondscoach woont daar heel wat seminars bij over alle organisatorische aspecten van het WK. Jonker gaat de komende dagen samen met de teammanager op zoek naar geschikte trainingsfaciliteiten en hotels. Komende maand moeten de deelnemende landen hun keuzes vastleggen. Jonker vliegt eind volgende week terug naar Nederland.

Pauw tegen gastland Australië, Wiegman treft Denemarken

Vera Pauw komt volgend jaar met de Ierse voetbalsters in actie op de openingsdag van het WK. Ierland, dat zich onder leiding van de Nederlandse bondscoach voor het eerst heeft geplaatst voor een eindronde, neemt het op 20 juli in Sydney op tegen Australië. Dat land organiseert samen met Nieuw-Zeeland het negende WK voor de vrouwen. Nieuw-Zeeland speelt in Auckland de openingswedstrijd van het WK tegen Noorwegen. Die landen zijn ingedeeld in groep A. Ierland kwam in groep B bij Australië terecht en neemt het op de eerste dag van het WK direct op tegen dat land. Nigeria en Canada zijn de andere opponenten voor de ploeg van Pauw.



Sarina Wiegman werd met Europees kampioen Engeland ingedeeld in groep D. De Engelse vrouwen openen hun WK op 22 juli in de Australische stad Brisbane tegen een land dat zich via de intercontinentale play-offs plaatst voor het WK en spelen daarna tegen Denemarken en China.

Bekijk hieronder de complete groepsindeling.

