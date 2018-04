Woedende Van der Gaag schaamt zich: 'We stonden voor schut'

,,Het positieve imago dat we in 28 wedstrijden hebben opgebouwd, gooien we hier weg”, foeterde Van der Gaag na afloop. ,,Ik was benieuwd hoe het elftal zou reageren, nu de hoofddoelstelling behaald is. En dan beginnen we zo… We zijn overal te laat, gaan geen duel aan. Dan komen al je tekortkomingen, die we dit seizoen weinig hebben laten zien, opeens naar boven. We staan met zijn allen voor schut. Ik ook. Ik ben diep teleurgesteld, en dan druk ik me nog heel beschaafd uit.”