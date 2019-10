Wonderschone pegel Stengs hoogtepunt bij eenvoudige zege Jong Oranje

EK-kwalificatieDe vraag is niet óf, maar wanneer Calvin Stengs aansluit bij het grote Nederlands Elftal. Ook gisteravond was de AZ-speler weer de grote man bij Jong Oranje, dat met 0-4 won van Jong Noorwegen. Met negen punten uit drie duels hebben de Nederlandse talenten vooralsnog de maximale score behaald in de EK-kwalificatiepoule.

Door Dennis van Bergen



Het beeld kon nauwelijks treffender, gisteravond, na afloop van de wedstrijd Jong Noorwegen – Jong Oranje. Terwijl de regendruppels lustig naar beneden kletterden, zijn ploeggenoten haastig de kleedkamer opzochten, vatte tweevoudig doelpuntmaker Rick van Drongelen het duel in één pakkende oneliner samen. ,,We zijn rustig gebleven, zijn niet in paniek geraakt, hebben er vier gemaakt, en zijn daardoor goed op weg met elkaar.“

Vrij vertaald: Ook ‘lelijke’ wedstrijden moet je winnen. En lelijk was de interland van gisteravond in het plaatsje Drammen. Althans, in die zin dat de Noren er nooit een vermakelijke ontmoeting van wilden maken op het kletsnatte kunstveld. Achterover leunen, traineren, afwachten; meer liet de gastheer niet zien aan de paar honderd toeschouwers op de tribune. Des te knapper was het van de Nederlandse talenten, dat ze zich er ogenschijnlijk moeiteloos onderuit wisten te voetballen.

Mede dankzij Calvin Stengs. Het begint langzaamaan voorspelbaar te worden. Maar ook gisteravond vormde hij de smaakmaker in het elftal, dat afgelopen vrijdag Jong Portugal al knap met 4-2 versloeg en daardoor met de volle buit aan kop gaat in de poule. De prachtige afstandsknal waarmee de AZ-revelatie Jong Oranje in de tweede helft aan de 0-2 hielp in Noorwegen was wederom een bevestiging van zijn unieke kwaliteiten. Voor rust leidde Stengs met een afgemeten voorzet ook al het (spaarzame) gevaar in namens de ploeg van Erwin van de Looi. Het zegt veel over de ontwikkeling die de Noord-Hollander doormaakt. De vraag is niet óf, maar wanneer Stengs een kans krijgt bij het grote Nederlands Elftal.

Maar zo zijn er in de selectie van Van de Looi, zoals inmiddels wel bekend, veel meer die zich haast wekelijks onderscheiden. Stengs ploeggenoot Teun Koopmeiners bijvoorbeeld, die voor rust uit een vrije trap de aangever was van de even gelukkige als verdiende 0-1 van de degelijke Van Drongelen. Of neem een andere AZ’er, Myron Boadu, gisteren zowaar eens niet scorend. Het is alleszeggend over de unieke lichting supertalenten die Nederland heeft.

Het behalen van het EK 2020 is voor het grote Oranje nog slechts een formaliteit. De jeugdige equivalent van dat elftal is na gisteravond eveneens hard op weg om er in 2021, tijdens het eindtoernooi in Hongarije en Slovenië, bij te zijn. Dani de Wit, die met afstand de meeste vuile meters aflegde namens Jong Oranje, en Van Drongelen onderstreepten met de 0-3 en 0-4 in Noorwegen de huidige gemoedstoestand van het Nederlandse voetbal. Het zijn fraaie, hoopvolle tijden.

,,Zo scoor je nooit, zo maak je er opeens twee”, stelde de centrale verdediger na afloop bij Fox Sports. ,,Die 0-4 zat er lekker in. Ik kreeg ’m perfect mee en ik schoot hem lekker binnen. Al met al een heel goede week voor ons. Vanavond zijn we rustig gebleven en niet in paniek geraakt door hun verdedigende opvatting. In de tweede helft moesten we nog een paar keer oppassen, maar we hebben een mooie uitslag neergezet. De minste ploegen in de groep, Gibraltar en Wit-Rusland, krijgen we nog. Dit moeten we dus zien vast te houden.”

Door de zege verstevigt Jong Oranje zijn koppositie dus in Groep 7. Concurrent Jong Portugal staat met zes punten tweede. Alleen de poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK-21 van 2021 in Hongarije en Slovenië. De nummer twee gaat naar de play-offs.

