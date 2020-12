Wordt dit de nieuwe spits van Feyenoord?

Door Mikos Gouka Dat Nicolai Jorgensen zondag in Arnhem tegen Vitesse zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde, betekent dus niet dat Feyenoord niet intensief speurt naar een nieuwe spits. Dat moet in de Kuip weer eens met een nagenoeg lege portemonnee gebeuren, maar technisch directeur Frank Arnesen is weldegelijk aan de slag gegaan. De Rotterdammers komen simpelweg te lastig tot scoren. Tegen Vitesse liet de ploeg zondag zeker acht fraaie kansen liggen. En ook morgen tegen Heerenveen ontbreekt topscorer Steven Berghuis weer bij de Rotterdammers. De spitsen van zondag, Jørgensen en Bryan Linssen, maakten dit seizoen allebei pas één doelpunt.

In de Kuip vallen er inmiddels namen van eventuele versterkingen. Een daarvan is dus Cenk Tosun, de 29-jarige Turkse international die Everton mag verlaten. Ook West Bromwich Albion is in de markt voor de sterke Turkse spits. Feyenoord zou hem willen huren en misschien dat het naderende EK ervoor kan zorgen dat hij inderdaad tijdelijk in Nederland wil neerstrijken.