Wordt het Gronings geduld eindelijk beloond? Robben staat in Almere voor rentree

RKC wint arbitrage­zaak: Sow nog tot 2021 onder contract in Waalwijk

21 augustus RKC Waalwijk is in het gelijk gesteld door de arbitragecommissie in de zaak die werd aangespannen door speler Sylla Sow. Sow, en zijn zaakwaarnemer, probeerden een vertrek uit Waalwijk af te dwingen, maar door een gelichte optie in zijn contract is Sow niet transfervrij. Een vertrek werd daardoor moeilijker.