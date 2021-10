Wordt het ooit nog spannend? Hoe Ajax een ongekende voorsprong kon nemen op de concurrentie

Door Sjoerd Mossou



Om maar met het goede nieuws (en een verstokt cliché) te beginnen: de bal is rond. Toen Ajax in 1995 de Champions League en de wereldbeker won, bestond óók de algemene vrees dat de Amsterdamse club niet meer te achterhalen zou zijn voor de concurrentie in Nederland.



Twee jaar later werd PSV kampioen. Nog eens twee jaar later Feyenoord en in de huidige eeuw werd Ajax vooralsnog vaker niet kampioen dan wel.