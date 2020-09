Wordt het Van Gaal, Ten Cate of benoemt KNVB andere bondscoach?

Nu het Nederlands elftal de Nations League heeft afgetrapt met een overwinning op Polen (1-0) en een nederlaag tegen Italië (0-1) is de directie van de KNVB aan zet. De directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma willen snel duidelijkheid scheppen over wie de vertrokken Ronald Koeman gaat opvolgen.

Op 7 oktober staat de volgende interland tegen Mexico op het programma. Aanvoerder Virgil van Dijk heeft aangegeven dat de voetballers van Oranje daarvoor graag willen weten onder wie ze komende zomer jacht gaan maken op de Europese titel. De internationals van Oranje willen een coach die duidelijk is, boven de groep staat maar zijn spelers ook enige vrijheid gunt. Dwight Lodeweges, de huidige bondscoach ad-interim, is zo iemand. Maar de 62-jarige oefenmeester heeft nooit lang eindverantwoording gedragen bij een topclub. Niemand weet daarom ook hoe hij zich tijdens alle stress van een eindronde zal gedragen.

Op de lijstjes van mogelijk kandidaten prijkt ook weer de naam van Henk ten Cate. Hij zou zelfs favoriet zijn bij de spelers van Oranje, al werd dat nieuws door Marten de Roon overtuigend ontkend. De 65-jarige Ten Cate was drie jaar geleden al bijna bondscoach. Hij had zelfs de toezegging van de KNVB, die uiteindelijk toch voor Dick Advocaat koos. De Amsterdammer maakte vooral naam bij Vitesse en als assistent bij FC Barcelona en Chelsea maar diende zijn contract vaak niet uit, ook niet bij Ajax. Ten Cate, door veel spelers geroemd over zijn voetbalkennis, werkte de afgelopen tien jaar vooral in het Midden-Oosten en China.

Beluister hieronder de laatste aflevering van de AD Voetbalpodcast:

Net als Ten Cate is ook Louis van Gaal (69) bereid om over de opvolging van Koeman te praten. Hij was tweemaal eerder bondscoach en leidde Oranje niet naar het WK van 2002, maar wel naar een derde plek in Brazilië. Niemand twijfelt aan de tactische kwaliteiten van Van Gaal. Wel is de vraag of hij de internationals van Oranje voldoende vrijheid wil bieden en of hij de onder Koeman ingeslagen weg gaat vervolgen.

Frank de Boer is ook beschikbaar. Hij beleefde een bliksemstart als hoofdtrainer met vier landstitels voor Ajax. Vervolgens werd hij snel ontslagen bij Internazionale, Crystal Palace en Atalanta United. Ook Bert van Marwijk is een vrij man, net als zijn schoonzoon Mark van Bommel. Onder Van Marwijk haalde Oranje de finale van het WK van 2010.

Volledig scherm Als Peter Bosz bondscoach wordt, dan moet de KNVB een afkoopsom betalen aan Bayer Leverkusen. Louis van Gaal is wel beschikbaar. © ANP/AFP

Rijkaard of Gullit

Frank Rijkaard zou misschien wel perfect passen in de profielschets van de huidige spelersgroep van Oranje. Maar de bondscoach van het Nederlands elftal van het EK van 2000 was de afgelopen zeven jaar wel heel stellig als er weer eens een club bij hem aanklopte. Hij is met pensioen en ambieert geen functie meer in de voetballerij.



Ruud Gullit is ook allang geen hoofdtrainer meer. De KNVB moet een afkoopsom betalen als de keuze valt op Peter Bosz (Bayer Leverkusen), Phillip Cocu (Derby County) of Giovanni van Bronckhorst (Guangzhou R&F). En wie weet verrast de voetbalbond wel met een oefenmeester die afgelopen weken nog niet is genoemd of een trainer met een buitenlands paspoort.