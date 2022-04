Wordt Ruud van Nistelrooij een type Carlo Ancelotti of toch Diego Simeone? Niemand die het nog weet

Video Louis van Gaal verliest zelden nog een wedstrijd sinds hij niet meer dogmatisch naar voetbal kijkt

De eerste interlandweek van dit WK-jaar is voorbij. Bondscoach Louis van Gaal en zijn spelers kregen de weerstand waar ze om vroegen en dat gaf inzicht in waar Oranje zelf staat. Drie conclusies op weg naar de WK-loting, vrijdag in Qatar.

30 maart