Wordt Vito van Crooij herenigd met broer Delano? Doelman traint mee bij Sparta

Enea Bastianini houdt Francesco Bagnaia af van vijfde zege op rij in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Enea Bastianini heeft zijn landgenoot Francesco Bagnaia van diens vijfde overwinning op rij in de MotoGP afgehouden. Bastianini passeerde Bagnaia in de laatste ronde van de Grote Prijs van Aragón en wist de Ducati-coureur op de streep net voor te blijven. Bagnaia had de voorgaande vier grands prix gewonnen en klom zo naar de tweede plaats in het WK-klassement.

18 september