Wormuth neemt het op voor Drost

,,Er is een klein groepje fans dat hem de laatste thuisduels uitfloot'', liet de Duitse coach op eigen initiatief weten. ,,Dat is absoluut niet fair. Jesper werkt keihard, maakt vele kilometers, is een slimme speler en is belangrijk voor het heden en de toekomst van Heracles Almelo.”



Volgens Wormuth moeten de supporters elkaar aanspreken op dit gedrag. ,,Het was een klein groepje, maar de mensen daaromheen moeten er iets van zeggen. Dat gefluit brengt een slecht gevoel, niet alleen bij de speler maar bij het hele team. En waarom? Vanwege twee ongelukkige rode kaarten? Jesper heeft dit absoluut niet verdiend.‘’



Drost werd in de verloren thuisduels met PSV (15 december, 0-4) en FC Utrecht (2 maart, 1-5) uit het veld gestuurd. Hij begint volgens Wormuth tegen sc Heerenveen op de bank.