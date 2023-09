Worsteling met supportersgeweld raakt iedereen: ‘Je bent al een gevaar als je een uitvak inloopt’

Geertruida valt uit bij laatste training, Koeman geeft update over Oran­je-selectie voor clash met Ierland

Oranje keert voor het eerste serieuze duel sinds het echec van Dublin, waardoor het Nederlands elftal het WK 2002 misliep, terug op Ierse bodem. Bondscoach Ronald Koeman en Virgil van Dijk schoven aan voor de persconferentie. Daarin wilde Koeman nog niet te veel vertellen over de opstelling, maar Joey Veerman is beschikbaar. Of Nathan Aké speelt, dat is nog afwachten. En ook Lutsharel Geertruida is een vraagteken geworden. Hij viel uit bij de afsluitende training.