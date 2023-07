Xavi Simons bedankt PSV-fans en Ruud van Nistelrooij: ‘Dankzij hem kwam mijn grote droom uit’

,,Lieve PSV-fans, ik wil jullie laten weten hoe bijzonder het afgelopen seizoen voor mij is geweest. Het is zonder twijfel het jaar geweest waarin ik het meeste heb genoten van het profvoetballer zijn. Vanaf de eerste dag heb ik jullie liefde van dichtbij gevoeld. Jullie openden de deuren van jullie huis. Ik merkte gelijk dat ik deel uitmaakte van de grote PSV-familie. Ik voelde me geliefd en welkom. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik de kleedkamer heb mogen delen met spelers die een grote indruk op mij hebben achtergelaten. De prijs van topscorer is van ons allemaal", zegt Simons, die vorig seizoen in 48 wedstrijden voor PSV tot 22 doelpunten en 12 assists kwam. Met negentien treffers in de eredivisie werd Simons gedeeld topscorer , samen met FC Utrecht-spits Tasos Douvikas.

,,In het bijzonder wil ik spreken over de trainer Ruud van Nistelrooij. Dankzij hem kwam mijn grote droom uit: spelen op een WK met Oranje. Hij haalde het beste in mij naar boven", spreekt Simons zijn dank uit naar de trainer die vertrok in de week voor de cruciale laatste speelronde, waarin PSV won bij AZ en daardoor als tweede eindigde. ,,We wonnen helaas niet de landstitel, maar plaatsten ons wel voor de voorronde van de Champions League en wonnen de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker. Dat waren magische momenten die we niet zullen vergeten. Als ik dit zo zeg raakt het mij heel erg, omdat ik mij nog nooit ergens zo snel heb thuisgevoeld. Ik koester elk moment in dit shirt. Eindhoven en PSV zullen altijd heel belangrijk voor mij zijn. Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan. Adios, Xavi.”