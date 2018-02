Younes helpt Jong Ajax naar koppositie

Kan PEC zich oprichten tegen Heerenveen na drie nederlagen op rij?

6:15 PEC Zwolle kan voor het eerst sinds december 2016 drie eredivisieduels op rij verliezen, vier inclusief bekerduel met AZ Mickey van der Hart is geschorst. Kingsley Ehizibue, Stef Nijland en Bram van Polen staan op scherp Na zeges op Sparta en Twente kan Heerenveen voor de tweede keer dit seizoen drie duels op rij winnen, na vier op rij in augustus-september Scheidsrechter is vanavond Pol van Boekel