Zaak tegen ex-Kluivert definitief afgelopen

Om die reden verklaarde de rechtbank op verzoek van het OM de strafrechtelijke ontnemingszaak tegen Van H. officieel als geëindigd. Voor welk bedrag is geschikt, is niet bekendgemaakt.



Van H. kreeg in juni 2017 zeven maanden cel (waarvan drie voorwaardelijk) opgelegd wegens witwassen van crimineel geld. Volgens het hof had zij destijds als partner geprofiteerd van het criminele vermogen van Danny K. Dat gebeurde in het Andesproces, waarin K. werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Van H. zou onder meer een Porsche, Rolexen, een bungalow en een boot hebben witgewassen.