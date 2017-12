PEC wil 'recordreeks' AZ breken, Verbeek trillend op weg naar Breda?

12:02 In de eredivisie staat deze week een doordeweekse speelronde op het programma. Vanavond komen in Zwolle de revelaties van het seizoen tegen elkaar in actie (AZ en PEC Zwolle) én in Breda twee degradatiekandidaten (NAC en FC Twente). Dit zijn de mooiste statistieken van wedstrijden van vanavond van statistiekenbureaus OPTA en Gracenote.