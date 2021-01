Zahavi bezorgt PSV 5000ste eredivisietreffer én snelste voorsprong ooit in Amsterdam

Enkel Ajax bereikte de grens van 5000 eredvisietreffers eerder, de tegenstander van vanmiddag stond voor de aftrap op 5506. Feyenoord volgt met 4621 op gepaste afstand. Coen Dillen was een kleine 65 jaar geleden verantwoordelijk voor de eerste PSV-goal op het hoogste niveau. Amper twintig minuten later lag voor PSV ook nummer 5001 in het net, opnieuw was Zahavi de gevierde man.



Met zijn 0-1, bezorgde Zahavi zijn ploeg tevens de snelste voorsprong ooit in Amsterdam. Na 1 minuut en 50 seconden gevoetbald te hebben lag de bal al achter Andre Onana. In het eigen Philips Stadion scoorde Tim Matavz in 2011 overigens nog vier seconden sneller dan Zahavi vanmiddag.