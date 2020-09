Zahavi na mondeling akkoord op weg naar Eindhoven: medische keuring bij PSV aanstaande

Eerder werd via Israëlische media al duidelijk dat de 33-jarige Zahavi voor twee jaar tekent en in het land wordt ook gemeld dat hij bij PSV ruim twee miljoen euro per jaar kan verdienen. Duidelijk is dat in het salaris van de spits bij PSV de nodige bonussen zitten, omdat de Eindhovense club niet het eigen salarishuis volledig overhoop wil en kan gooien. Het is niet ongebruikelijk dat tekengelden en prestatiebonussen worden uitbetaald, naast een stevig basissalaris.