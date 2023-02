Zakaria Labyad moet Ajax tienduizenden euro’s terugbetalen: ‘Ik voel me aan de kant gezet’

Ajax is oud-speler Zakaria Labyad (29) geen geld verschuldigd. De aanvaller eiste bij de arbitragecommissie van de KNVB dat de Amsterdamse club zou opdraaien voor de financiële gevolgen van zijn opgelopen knieblessure in april. Zijn verzoeken werden vrijdag afgewezen.

Zakaria Labyad scheurde op 12 april 2022 tijdens een partijspel op de training van Ajax de kruisband in zijn rechterknie. Een paar maanden later liep de aanvaller, die nauwelijks nog in actie kwam, uit zijn contract. Met een transfervrije status revalideert Labyad, tien maanden nadat hij zijn gewricht verdraaide, nog van de zware knieblessure. De oud-international bevindt zich inmiddels in de laatste fase van zijn herstel en heeft bij zijn voormalige club FC Utrecht de veldtraining hervat.

Eerder in zijn revalidatieperiode werd zijn advocaat, Joes Blakborn, het in meerdere gesprekken met Ajax niet eens over de verantwoordelijkheid voor de gemaakte medische kosten en het door Labyad gestelde inkomensverlies. Daarop stapte de speler naar de arbitragecommissie. Na de schriftelijke toelichting van de standpunten heeft de Utrechter tijdens de behandeling op 9 januari geëist dat Ajax de revalidatie- en operatiekosten alsnog ging bekostigen. Ook stelde de speler dat zijn laatste werkgever moest opdraaien voor - een gedeelte van - zijn geleden en veronderstelde inkomensverlies.

Quote Nette, warme clubs stellen spelers in dit soort gevallen in de gelegen­heid om nog een jaar te blijven en op kosten van de club te kunnen revalide­ren, maar dit Ajax gaat daar anders mee om’ Zakaria Labyad

Volgens Labyad was Ajax als werkgever aansprakelijk voor de schade die hij in de uitoefening van zijn werk had opgelopen. En anders was Ajax, zo stelde Labyad, schuldig aan zijn schade omdat zij zich in strijd met goed werkgeverschap had gedragen, door bijvoorbeeld de knie van de speler niet goed te verzekeren.

Namens Ajax bepleitte advocaat Derk-Jan van der Kolk, geflankeerd door onder anderen algemeen directeur Edwin van der Sar, voor de arbitragecommissie dat de club in beide gevallen niet tekort is geschoten. Beide partijen vonden elkaars daarbij te wensen overlaten, zoals Ajax en Labyad het sowieso op veel punten met elkaar oneens zijn.

Zo stelde de club onder meer dat van een duel tijdens de training geen sprake was, maar wees de advocaat van Labyad naar de door Ajax vrijgegeven beelden. Daarop zou duidelijk te zien zijn dat zijn cliënt wel degelijk door een speler onder druk wordt gezet. Daarnaast steggelden beide partijen over de toestemming voor de door orthopedisch chirurg Williams in Londen uitgevoerde ingreep en bij wie de verantwoordelijkheid voor de af te sluiten verzekering lag. Ook twistten Ajax en Labyad over lucratieve aanbiedingen die de speler voor zijn opgelopen blessure in beraad zou hebben om eventuele inkomensschade vast te kunnen stellen.

In totaal eiste Labyad zo’n 80.000 euro aan medische kosten en een bedrag aan inkomensverlies dat gelijkstond aan het loon dat hij op basis van zijn oude contract over de periode van arbeidsongeschiktheid bij Ajax zou hebben ontvangen. De KNVB liet beide partijen tijdens de mondelinge behandeling op 9 januari weten dat zij binnen vier weken een tussen- of eindvonnis tegemoet konden zien.

Die volgde afgelopen vrijdag. Daarbij wees de arbitragecommissie de verzoeken van Labyad af. De clubloze speler werd, naast het feit dat alle proceskosten voor zijn rekening komen, veroordeeld tot het terugbetalen van bijna 50.000 euro aan operatiekosten, die Ajax aanvankelijk verrekende met zijn transitievergoeding. Nadat Labyad de procedure startte, voldeed Ajax die operatiekosten in november alsnog.

Zakaria Labyad is zeer teleurgesteld in Ajax

Omdat het een eindvonnis betreft, kan Labyad niet beroep. Desgevraagd stelt de speler zeer teleurgesteld te zijn over de uitspraak de manier waarop Ajax na de blessure met hem is omgegaan: ,,Het betalen van de operatie- en revalidatiekosten, die mijn verzekering niet vergoedt, is volgens mij het minste wat je van een werkgever mag verwachten. Maar voor voetbalclubs geldt dat kennelijk niet.”

Labyad stelt dat de medische staf van Ajax voor de operatie en het externe revalidatietraject de volledige zegen gaf. ,,Ik voel me aan de kant gezet door Ajax en vind dat met name de huidige technische leiding (Van der Sar, Hamstra en Huntelaar, red.) slecht met mijn situatie omgegaan is. Meer dan een kleine bijdrage voor mijn fysiotherapiekosten wilde Ajax niet doen.”

Het gebrek aan medeleven noemt Labyad - die ook een voetbalpolitiek verhaal vermoedt om,dat een eventuele succesvolle gang naar de arbitragecommissie een extra schadepost voor clubs in de toekomst kon betekenen - een teken aan de wand van de huidige situatie bij Ajax: ,,Nette, warme clubs stellen spelers in dit soort gevallen in de gelegenheid om nog een jaar te blijven en op kosten van de club te kunnen revalideren, maar dit Ajax gaat daar anders mee om. Ze vonden dat ik het na mijn contract zelf maar moest uitzoeken.”

Ajax laat weten niet de behoefte te voelen op de uitspraken van Labyad te reageren en verwijst naar de uitspraak van de arbitragecommissie.

