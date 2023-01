Zege PEC Zwolle na ‘assist van het jaar’, NAC Breda wint mede dankzij recordgoal

Davy Van den Berg en Lennart Thy scoorden voor koploper PEC Zwolle in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo, maar de actie van de wedstrijd kwam toch echt op naam van de Griek Apostolos Vellios. Met een sublieme hakbal bezorgde hij de bal in de 74ste minuut bij Van den Berg. Die schoot de 1-0 tegen de touwen en zorgde er daarmee voor dat Vellios wellicht wel de mooiste assist van het seizoen op zijn naam mag schrijven. Thy zorgde in de 79ste minuut voor de 2-0 eindstand. Daardoor staat PEC Zwolle nu drie punten voor op Heracles Almelo na twintig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC Breda won ook, mede dankzij een recordgoal. NAC-aanvaller Jesaja Herrmann trad in de voetsporen van Koos Waslander met een goal na acht seconden. Met zijn goal evenaarde Hermann niet alleen het clubrecord van voormalig NAC-speler Waslander, maar ook dat van de eerste divisie. Hilmi Mihci (FC Den Bosch), Rudy Metz (Veendam) en Geert den Ouden (Excelsior) scoorden ook ooit na acht seconden. De snelste goal ooit gemaakt in het betaalde voetbal staat ook op naam van een speler uit Breda. Kees van Ierssel was in 1968 al na zeven seconden trefzeker namens De Baronie in een wedstrijd in de toenmalige tweede divisie tegen De Graafschap.

In een spectaculair duel in Almere kwamen Almere City FC en De Graafschap niet verder dan een 2-2 gelijkspel. FC Den Bosch dacht lang ook gelijk te gaan spelen tegen Jong PSV, maar het Brabantse onderonsje eindigde uiteindelijk in een 1-0 zege voor de thuisploeg door een sublieme goal van Anass Ahannach.

De cijfers van de Keuken Kampioen Divisie

Volledig scherm Jesaja Hermann viert zijn goal. © Pro Shots / Marcel van Dorst