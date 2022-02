Zelfs Amerikaans databureau gelooft in Feyenoord: ‘Niet op basis van begroting dan’

Door Mikos Gouka



Het gaat goed met Feyenoord. Er is zelfs een Amerikaans databureau dat de club tot dé favoriet heeft gebombardeerd voor de winst in de Conference League. ,,Niet op basis van begroting dan‘’, lachte Arne Slot toen hij er naar werd gevraagd. Maar het past in de fase waarin de Rotterdammers zitten, het regent complimenten en als de club ze niet krijgt, dan delen ze zelf wel schouderklopjes uit.



Het eerste halfuur tegen Sparta, dat is het niveau waar Feyenoord de komende maanden naar op zoek moet. Arne Slot had genoten van zijn ploeg in de eerste dertig minuten in de derby in de Kuip, maar er is volgens de trainer van Feyenoord geen enkele garantie dat zijn spelers zondag in Waalwijk wederom dat niveau kunnen aantikken tegen RKC.

Volledig scherm Arne Slot kijkt toe op de Feyenoord-training. © ANP

Lyrisch

Slot was na afloop van de wedstrijd tegen Sparta lyrisch over het spel van zijn ploeg, terwijl hij eerder in een interview al eens had aangestipt dat Feyenoord te weinig complimenten krijgt voor het spel in balbezit. Was hij daarom zo uitgesproken positief over de kwaliteit van het spel tegen Sparta. ,,Het is misschien verkeerd overgekomen of uitgelegd. Vorige maand heb ik alleen iets gezegd over waar wij de complimenten voor krijgen. Dat was vaak over onze manier van druk zetten en afjagen en minder over ons spel in balbezit. Ik vond zeker niet dat we te weinig complimenten kregen, helemaal niet. Maar in verhouding ging het vaker over het Feyenoord na balverlies dan over Feyenoord in balbezit. En juist tegen Sparta waren we aan de bal ontzettend goed.’'

En niet alleen in de eerste dertig minuten, vond Slot. ,,Ook in de rest van de wedstrijd. Maar als we toch kritisch moeten zijn: de 1-0 maakten we door een van richting veranderd schot en bij de 2-0 gleed keeper Okoye van Sparta uit. Zo kwamen we aan onze doelpunten.’’

Beluister hieronder de AD Voetbalpodcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Slot: 'Compleet verrast toen ik Studio Voetbal keek’



Slot heeft eerder deze week met verbazing én met respect naar Ajax gekeken. ,,In eerste instantie was ik compleet verrast toen ik zondagavond Studio Voetbal aan het kijken was en dat nieuws voorbij kwam. Volgens mij hoorde ik een speler van Ajax zeggen dat hij dacht dat het account van Ajax gehackt was. Dat is ook het eerste waaraan je zit te denken. Maar dan blijkt het waar te zijn en dan is dat wel even schrikken.” Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Ajax zijn er de afgelopen dagen ook bij Feyenoord gesprekken gevoerd over seksueel overschrijdend gedrag. ,,Daar heb je het met de vrouwen die hier werken wel over, al werken er niet zo heel veel op trainingscomplex 1908. Maar ze ervaren de werksfeer als heel prettig”, aldus de trainer. ,,Het zou me verbazen als daar in het verleden geen aandacht aan besteed is.”

Reiss Nelson

Tegen RKC heeft Slot de beschikking over een nagenoeg fitte spelersgroep. Reiss Nelson keerde terug na een coronabesmetting en zit weer bij de selectie. Alleen op nieuweling Philippe Sandler is het nog wachten, dat overigens een ingecalculeerd scenario was. De bij Manchester City weggehaalde verdediger kan nog niet alles meedoen en Feyenoord neemt de tijd om hem klaar te stomen voor het echte werk.

De Amerikaan Cole Bassett zal dit weekeinde zijn opwachting maken in het elftal onder 21 jaar. Verder zal Slot nauwelijks iets wijzigen aan zijn opstelling, in de jacht op nummer twee PSV. ,,Dat is niet echt een item bij ons’', zegt Slot.

Volledig scherm Reiss Nelson. © Pro Shots / Kay int Veen

,,Waar wij mee bezig zijn is dat we onze beste voetbal aan het einde van het seizoen willen spelen. Niet zozeer met plek één of twee of drie. Maar oké, het gat met Ajax is groot met zes punten achterstand en een minder doelsaldo. En zeker op de manier waarop die ploeg speelt. PSV staat dichter bij ons, dat is duidelijk. Dat daar iets aan de hand is? Er is daar helemaal niets aan de hand. Er is een trainer die zijn contract niet wil verlengen, dat is alles.’'

Net zoals Slot dat vorig seizoen zelf meemaakte bij AZ, alleen kon hij in december zijn spullen pakken en vertrekken waar PSV bidt dat Schmidt er in zal slagen om Feyenoord op achterstand te houden.