Zenden definitief assistent-trainer van Faber bij PSV

,,Hij gaat ook tijdens wedstrijden op de bank plaatsnemen’’, licht technisch manager John de Jong toe op de site van de Eindhovense club. ,,Boudewijn is vanaf heden voltijds lid van de staf en daar zijn we blij mee.’’

Faber volgde half december de ontslagen Mark van Bommel op als hoofdcoach bij PSV en is tot het einde van het seizoen aangesteld. Hij nam eerder al Adil Ramzi als assistent en wilde ook graag Zenden erbij. ,,Hij loopt al heel wat jaren in het topvoetbal mee. Eerst als speler, vervolgens in een ondersteunende rol als assistent-coach of specialistisch trainer. Ik ben er erg blij mee dat hij bereid is om zijn werkzaamheden nu uit te breiden.”