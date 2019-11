Zet Groningen ongeslagen reeks voort bij Fortuna?

ADO snakt bij Heracles naar zege

8:07 - Heracles won de laatste vier thuisduels in de Eredivisie - ADO Den Haag maakte in 2019 zeventien Eredivisiedoelpunten in het laatste kwartier, nog nooit deed de ploeg dat achttien keer in een kalenderjaar (ook 17 in 1966 en 1976). - Heracles komt met een zege virtueel op een play-offplaats.