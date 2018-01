Zeven WK-finalisten gingen Van Persie voor: van flop tot jongensboek

Van Bronckhorst is in dit rijtje de vreemdste eend in de bijt. De linkerverdediger keerde namelijk ruim vóór de WK-finale in Soccer City al terug bij Feyenoord. In 2007, als aanvoerder en kind van de club, en met wisselend succes. Van Bronckhorst won weliswaar de KNVB-beker, topjaren kende de huidig Feyenoord-trainer zeker niet bij zijn terugkeer als speler, ondanks het feit dat hij vrijwel altijd fit was en speelde. Feyenoord eindigde in die drie seizoenen als zesde, zeven en vierde. Met Oranje bleef hij wél consequent succesvol.