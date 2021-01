Ziekenboeg Ajax stroomt leeg op weg naar reeks krakers

Het belangrijkste stoplicht dat deze week op groen sprong in de ziekenboeg, was dat van Kudus. Trainer Erik ten Hag liet na de zege op Fortuna Sittard weten dat Kudus op het punt stond de groepstraining te hervatten. De spelmaker was met een veelbelovende entree hard op weg zich de erfenis van Donny van de Beek als schaduwspits toe te eigenen, totdat hij in oktober een ongelukkig Champions League-debuut beleefde tegen Liverpool. Een meniscusoperatie hield Kudus vervolgens bijna drie maanden aan de kant. Na een korte invalbeurt tegen PSV trainde hij tot maandag als gevolg van een ‘lichte reactie’ apart.



Ten Hag kan ook spoedig weer beschikken over Klaiber. De rechtsback ontbrak tegen AZ en Fortuna Sittard als gevolg van liesklachten. Lassina Traoré maakte maandag zijn rentree met Jong Ajax tegen Go Ahead Eagles. De spits maakte zijn eerste 45 minuten nadat hij zeven weken revalideerde van een bovenbeenblessure. In die periode trok Ajax voor een recordsom in Sébastien Haller een nieuwe aanvalsleider aan.