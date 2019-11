Ziyech en Onana kandidaten Afrikaans voetballer van het jaar

Feyenoord pakt met hangen en wurgen punt bij FC Groningen

14:35 Feyenoord komt met een puntje in en tegen Groningen nog niet in sneltreinvaart dichterbij plek drie of vier in de eredivisie. De 1-1 was echter wel een terechte uitslag. Feyenoord moet snel stabieler worden, maar alvorens de ploeg van trainer Dick Advocaat echt die kant op kan, moet de ziekenboeg leegstromen.