Zo gaan de play-offs om promotie eruit zien

Almere City moet door de forse nederlaag bij Jong Ajax op de slotdag in de eerste ronde aan de nacompetitie beginnen. Het treft daarin Cambuur, dat inmiddels alweer vijf wedstrijden ongeslagen is. De andere eerste ronde gaat tussen RKC Waalwijk en NEC. De heenwedstrijden zullen over precies een week worden gespeeld op 10 mei, alvorens op dinsdag 14 mei de beslissing valt in de eerste ronde.



De winnaar van Cambuur - Almere City speelt in de halve finale van de play-offs twee wedstrijden tegen de nummer 17 van de eredivisie, op dit moment Excelsior. Wie als winnaar uit de bus komt in die tweestrijd mag het in de finale opnemen tegen de winnaar van TOP Oss - Sparta, met als inzet een plek in de eredivisie volgend seizoen.



Aan de andere kant van het schema mag de winnaar van het onderonsje tussen NEC en RKC het gaan opnemen tegen de nummer 16 van de eredivisie, de plek die op dit moment wordt bezet door De Graafschap. Wie die tweestrijd winnend afsluit, strijdt tegen de winnaar van Go Ahead Eagles - FC Den Bosch in de finale.