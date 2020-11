Zo komt Ajax aan zijn doelpunten in de eredivisie

PSV maakt zich op voor 'fysieke strijd' met Sparta

27 november PSV-trainer Roger Schmidt is bij dat zijn selectie ongeschonden uit de strijd is gekomen na de 3-2 winst op PAOK gisteren in de Europa League. Geen van de Eindhovenaren raakte geblesseerd, ,,Wel zijn we wat vermoeid”, sprak de Duitser in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sparta van zondag.