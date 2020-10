Zo kwam carrière van De Graafschap-keeper na bekerthriller plots ten einde

John wil terug naar het verleden: ‘Laten zien dat ik het nog steeds kan’

25 oktober Ola John viel vanmiddag sterk in tegen Feyenoord en leek RKC naar een enorme stunt te schieten. Zijn doelpunt bleek echter niet genoeg voor de zege. Toch is John gelukkig dat hij liet zien wat hij nog altijd in zich heeft.