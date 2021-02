Zo kwam een einde aan een sprookjeshuwelijk tussen Feyenoord en Kuyt

Door Mikos Gouka



Het is vrijdag 28 augustus en aan de Tegernsee in Duitsland vertelt Frank Arnesen in algemeenheid over de kwaliteiten die een hoofdtrainer moet bezitten in het hedendaagse topvoetbal. Het gesprek voert langs Anderlecht, voormalig werkgever van de Deen, dat de onervaren Vincent Kompany aan het roer zette. Arnesen was in de media aanvankelijk heel positief geweest over de Belgische verdediger die opeens trainer werd en die diepe indruk had gemaakt op de leiding van Anderlecht met een presentatie van anderhalf uur waarin hij vertelde hoe hij met vijf aanvallend ingestelde spelers en vijf verdedigend ingestelde spelers Paars Wit weer naar de top zou gaan dirigeren.