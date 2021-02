Zo lokte Petrovic pechvogel Sven van Beek naar Willem II: ‘Als tank leeg is, geef ik dat aan’

Met technisch directeur Joris Mathijsen speelde hij zelfs nog samen in de Kuip, ook algemeen directeur Martin van Geel liep daar rond, Zeljko Petrovic was er tot maandag assistent van Dick Advocaat. En in de kleedkamer zag hij oud-ploeggenoten Jan-Arie van der Heijden, en de eveneens net verhuurde Ian Smeulers. Miquel Nelom is ook Willem II’er, maar is na een operatie de rest van dit seizoen niet meer inzetbaar.