Zo moeilijk wordt het om aan een kaartje van de finale in Tirana te komen: er zijn maar drieduizend tickets

Alleen heel trouwe uitsupporters maken een kans op een kaartje voor de finale in Tirana. Feyenoord krijgt drieduizend gratis kaarten voor de supporters die vele uitwedstrijden hebben gezocht. Het nieuws over het kleine aantal levert wanhopige reacties op van fans die absoluut bij dé legendarische finale willen zijn.

,,Feyenoord is teleurgesteld over het beperkte aantal kaarten dat voor deze historische wedstrijd beschikbaar is voor supporters van beide finalisten. Een mooi affiche als AS Roma – Feyenoord, de allereerste finale van de Europa Conference League, had in onze ogen een groter podium verdiend met tienduizenden toeschouwers van beide clubs’’, stelt de Rotterdamse club.

Velen zonder kaart die kant op

De verwachting is dat er honderden zo niet duizenden zonder kaartje naar Tirana zullen reizen. Velen hebben hun reis al lange tijd geleden geboekt, sommigen al in het vorig jaar. Op de vraag: ,,Maar wat als je dan geen kaartje krijgt?’’ was het antwoord steeds weer dat ze dan wel in de kroeg kijken. ,,Maar we willen er bij zijn.’’ De supportersvereniging probeert ook nog een vlucht te regelen.

De club kan verder betaalde kaarten aanvragen voor onder andere familie van de staf en spelers, partners en sponsoren van de club, leden van de Feyenoord Business Club en overige relaties. Maar dus niet voor supporters, zo blijkt uit de verklaring van Feyenoord.

Gratis kaartjes

Wie aan een kaartje komt, hoeft niets te betalen. Feyenoord heeft een puntensysteem voor de trouwe bezoekers van uitwedstrijden. Wie de meeste punten heeft, kan sowieso een kaart kopen. Dit gaat om 1775 supporters (diamond, gold en toekomstig gold, voor de insiders). De andere kaarten gaan naar supporters met net iets minder punten, de silvercardhouders. Dit zal een ware loterij worden.

In de Arena Kombëtare (Nationaal stadion) is slechts plek voor 22.500 toeschouwers. Het Air Albania Stadion, zoals de officiële naam is, is vrij nieuw. De bouw in Tirana was klaar in 2019. Een deel van de kaarten is voor de lokale bevolking.

De kaartverkoop loopt volledig via de UEFA. De club verstrekt de codes die nodig zijn om iets te bestellen. ,,Maar Feyenoord kan hierdoor geen service verlenen rondom de kaartverkoop, of beter gezegd het claimen van de kaarten.’’ Voor mindervalide supporters zijn 25 setjes kaarten voor de supporter zelf en zijn begeleider, waarbij alleen seizoenkaarthouders op de vakken ZIN en YIN een unieke code krijgen.

Verbod op verkoop voor de winst

De club waarschuwt dat niemand zijn kaartje mag verkopen om winst te maken. ,,Feyenoord raadt supporters ten zeerste af om voor welke wedstrijd dan ook kaarten buiten de club (of haar partners) om te kopen. Dit voorkomt teleurstellingen.’’ De komende dagen zal de club actief online advertenties controleren en kaarten blokkeren.

