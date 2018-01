Zo moet Feyenoord Ajax in de Arena temmen

Door Mikos Gouka



Aanvoerder Karim El Ahmadi snapt dat wel. ,,Het is voor ons naar de buitenwereld toe dus ook een heel belangrijke wedstrijd’’, zegt de international van Marokko. ,,Ik zou zelf ook denken als het niet lukt in de Arena: ‘ze kunnen het dus niet tegen de topclubs’’, zegt El Ahmadi. ,,Dat moet je als team dan maar voorkomen. We moeten klimmen en we zitten niet in een luxepositie die we vorig jaar hadden. Dit is een cruciale wedstrijd. December ging goed, maar bij Feyenoord mag het pas goed zijn als je nummer één of twee staat. We mogen niet tevreden zijn met de eerste helft van het seizoen, het moet zelfs veel beter.’’



Van de laatste 23 competitiewedstrijden tegen Ajax won Feyenoord er slechts eentje. ,,En die wedstrijd was ik er niet bij, toen speelde ik de Afrika Cup. Ik heb vrijwel alle wedstrijden die we niet wonnen meegedaan. Vaak was er toch het gevoel dat we hadden kunnen of zelfs moeten winnen. Maar alleen gebeurde het niet. Dit moet het moment zijn om daar mee te breken.’’