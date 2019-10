Zo'n kopstoot en interview horen niet bij een Spartaan

Rapportcijfers Maher blinkt uit tegen oud-werkgever, slecht optreden Hendrix en Bijen

20 oktober Met een fraai doelpunt tegen zijn voormalige club PSV had Adam Maher een belangrijke aandeel in de overwinning van zijn club FC Utrecht. Hij kreeg een 8 voor zijn prestatie. Bryan Linssen scoorde alweer en had ook een 8. Net als Willem II-verdediger Holmén en Saïd Bakari van RKC die een doelpunt maakte tegen Ajax.