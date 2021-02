Zo steunen Ajacieden hun geschorste doelman Andre Onana

Onana werd vorige week voor 12 maanden geschorst na een positieve dopingtest. Ajax gaat bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep tegen die straf. Tot die tijd mag Onana zeker niet spelen en trainen.



De fanatieke supporters van de F-side van Ajax steunen Onana ook. Zij hebben een groot spandoek in de lege Johan Cruijff Arena gehangen, met daarop de tekst: Onana we support you, everything gonna be alright.