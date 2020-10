Zo vader, zo zoon... Of toch niet helemaal?

Maxim Gullit debuteerde donderdagavond voor AZ in het Europa Leagueduel met HNK Rijeka. Als verdediger, terwijl zijn beroemde vader een krachtige aanvaller was. Welke voetbalzoon speelt nog meer op een totaal andere positie dan zijn beroemde vader?

Ruud en Maxim Gullit

Maxim vermoedt dat zijn vader trots op hem is na zijn debuut van donderdagavond voor AZ, tegen HNK Rijeka. Zijn moeder - Cruijff-telg Estelle - zal dat ook zijn. Anders dan de genen van Gullit en Cruijff doen voorspellen is Maxim geen aanvaller, maar een krachtige verdediger die inmiddels alweer een aantal jaren bij Jong AZ speelt.

Tijdens de eerste coronagolf trainden ze veel samen, Ruud en Maxim. Op een veldje achteraf en Ruud was onder de indruk, want hij had het lang niet gedacht dat zijn zoon nog prof zou worden. ,,Max was eerst linksbuiten, maar had tijdens zijn jeugd veel last van groeipijnen. Hij moest naar achteren om het veld vóór zich te hebben en zich zo te ontwikkelen.” Bovenal wil Ruud dat Maxim zichzelf blijft, zo zei hij al tijdens de contractondertekening van Maxim’s eerste contract bij AZ.

En helemaal gek is het ook weer niet, een Gullit als verdediger, want aan het eind van zijn loopbaan was Ruud libero bij Chelsea.

Ruud Gullit zit tegenwoordig wat vaker op de tribune, bijvoorbeeld als zijn zoon speelt.

Ronald Koeman en Ronald Koeman junior

Keepers konden de kiezelharde schoten van Ronald Koeman vroeger zelden pareren maar de arme doelverdedigers die Koeman’s pogingen op zich af zagen komen, hebben blijkbaar toch wat losgemaakt bij Ronald Koeman junior die een carrière als keeper begon. Junior staat momenteel onder contract bij TOP Oss en is kritisch op zichzelf want zijn ambities reiken hoger dan dat. De eredivisie is het doel voor de in Barcelona geboren keeper die tegenwoordig ook weer met de nodige spanning naar wedstrijden van FC Barcelona zal kijken waar zijn vader inmiddels de scepter zwaait.

Dido en Mike Havenaar

Toen Dido Havenaar in de jaren tachtig nog gewoon onder de lat stond bij ADO Den Haag had hij vermoedelijk nooit gedacht dat hij een zoon zou krijgen die ooit de spits was van het Japanse nationale elftal. Maar toch gebeurde dat. Mike Havenaar was een verdienstelijke spits die het schopte tot zestien interlands voor het land waar hij werd geboren. Hij speelde ook een tijdje in de eredivisie speelde. Als doelpuntenmaker dus, terwijl zijn vader die doelpunten moest voorkomen. En dat terwijl Mike nog zeven centimeter langer is dan zijn vader ook!

Patrick en Ruben Kluivert

In alles was Patrick Kluivert tijdens zijn fraaie doelpuntrijke carrière een aanvaller want als er iemand is geboren om doelpunten te maken dan was het Patrick Kluivert uit Amsterdam-Noord. En aangezien het voetbaltalent er bij elke voetbalactie vanaf droop moest hij wel voor talentvol nageslacht zorgen. Maar frappant genoeg waren twee van zijn drie zonen verdediger. De inmiddels gestopte Quincy was rechtervleugelverdediger in onder andere de jeugd van Vitesse terwijl centrale verdediger Ruben bij FC Utrecht probeert door te breken. Justin Kluivert, tegenwoordig speler van RB Leipzig is dan wel weer aanvaller.

Edwin en Mitchel Bakker

De nu bij Paris Saint-Germain furore makende Mitchel Bakker is net zo links als zijn vader Edwin Bakker was. Maar waar Edwin Bakker het als linksbuiten probeerde bij Ajax is Mitchel linksback die ook door Ajax werd opgeleid maar daar nooit een officiële wedstrijd in het eerste speelde. Edwin was een talentvolle speler die door blessures nooit de carrière heeft kunnen beleven die hij altijd wilde hebben maar zoon Mitchel bouwt twee linies daarachter aan iets wat lijkt op een droomloopbaan. Op het platform van de pracht en praal van de Champions League tussen sterren als Neymar en Mbappé.

