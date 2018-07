Zo vierde Feyenoord zijn 110de verjaardag

Ajax speelt gelijk tegen Wolves en verliest van Walsall

19 juli Ajax heeft vandaag in het Bescot Stadium in het Engelse Walsall twee oefenduels afgewerkt in aanloop naar de dubbele confrontatie met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Tegen Wolverhampton Wanderers werd het 1-1, van Walsall werd met 2-0 verloren.